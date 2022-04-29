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Обстріл Києва: під завалами виявили тіло загиблого

Раніше міська влада повідомляла про десятьох постраждалих, з яких четверо були шпиталізовані

Рятувальники виявили тіло загиблого під завалами житлового будинку в Києві, який вчора ввечері обстріляли російські військові, повідомив мер Віталій Кличко.

«Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого», – написав він у телеграмі.

Раніше міська влада повідомляла про десятьох постраждалих, з яких четверо були шпиталізовані.

Російські війська ввечері 28 квітня обстріляли Київ, внаслідок чого, за даними ДСНС, частково зруйновані перший і другий поверхи 25-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі столиці України.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

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