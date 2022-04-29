КМДА: внаслідок обстрілу житлового будинка в Києві шпиталізували 4 людей

Внаслідок російського обстрілу багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва чотири людини зазнали поранень і були шпиталізовані, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Увечері було влучання ракети по багатоквартирному житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники і медики спрацювали оперативно та професійно. Постраждало 10 осіб. Евакуйовано шість осіб, четверо – поранені та госпіталізовані», – зазначив Поворозник.

За його словами, зранку робітники районного ШЕУ почали прибирання біля будинку.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.