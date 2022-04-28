Рятувальники ліквідували пожежу внаслідок обстрілу в Києві – ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Києві, частково зруйнованому обстрілом. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 28 квітня.

За повідомленням, ДСНС отримала повідомлення про пожежу в Шевченківському районі о 20:13.

«Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого та другого поверхів. О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 квадратних метрів. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи», – зазначають рятувальники.

За попередніми даними служби, п’ятьох людей врятували, кількість постраждалих зросла до 10. Дані щодо наслідків уточнюються.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ракетний удар по столиці пошкодив житловий будинок у Шевченківському районі.