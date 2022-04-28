Понад 31 500 людей зареєстровані у Києві як внутрішньо переміщені особи

На сьогодні у Києві зареєстровано понад 31,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгнення, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей. Здебільшого вони зареєструвалися в Дарницькому, Дніпровському та в Святошинському районах. Зауважу: реєстрація внутрішньо переміщених осіб відбувається до 30 квітня», – розповів Поворозник.

У КМДА зазначили, що для отримання гуманітарної допомоги, необхідно подати звернення до райуправлінь соціального захисту населення, а отримати допомогу можна в центрах обслуговування громадян.

За даними Мінсоцполітики, від початку запровадження воєнного стану як внутрішньо переміщені особи зареєструвалися понад 2 мільйони людей. Найбільше людей після широкомасштабного військового вторгнення Росії перемістилося до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Київської областей.