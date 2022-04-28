Ґутерріш у Києві: жителям Маріуполя потрібен «шлях порятунку з апокаліпсиса»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш відвідав Київ і виступив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час виступу обидва спікери згадали про Маріуполь. Зеленський назвав «дуже важливим» те, що Ґутерріш порушив питання евакуації з міста під час свого візиту до Москви днями.

«Ми бачимо, що, попри слова президента Росії про нібито припинення військових дій у Маріуполі, територія заводу «Азовсталь» зазнає варварських бомбардувань від російської армії, ці бомбардування тривали навіть під час переговорів пана генерального секретаря в Москві. Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з «Азовсталі» та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей», – заявив голова держави.

Він додав, що Київ також очікує на «людське ставлення» до військових та цивільних Маріуполя з боку Росії.

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Генеральний секретар, своєю чергою, сказав, що ООН і надалі закликатиме до повного припинення вогню.

«Ефективні гуманітарні коридори, тотальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних та постачання. Сьогодні мешканці Маріуполя відчайдушно потребують такого підходу. Маріуполь – це криза у кризі. Тисячі цивільних потребують життєво важливої допомоги. Серед них багато старших людей, тих, хто потребує лікування або має обмежену мобільність. Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити цей апокаліпсис», – сказав очільник Організації Об’єднаних Націй.

Він повторив, що президент Росії Володимир Путін «загалом погодився» на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста до евакуації цивільних з «Азовсталі», хоча напередодні речник Кремя Дмитро Пєсков заперечив цю заяву.

«Сьогодні з паном Зеленським у нас була можливість обговорити це питання. Тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність», – додав Ґутерріш.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.