Кремль заперечує, що Путін у переговорах із Ґутеррішем погодився на евакуацію з «Азовсталі»

Президент Росії Володимир Путін не давав згоди на евакуацію з «Азовсталі» в Маріуполі під час переговорів із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем – про це російським медіа заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 27 квітня.

За його словами, Путін і Ґутерріш не досягнули конкретних домовленостей про залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для організації гуманітарного коридору з «Азовсталі».

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«Ця тема дійсно була паном Ґутеррішем озвучена і вона буде далі пропрацьовуватися, але якихось конкретних домовленостей в цій області немає», – сказав Пєсков.

Напередодні пресслужба ООН повідомила, що під час зустрічі з Ґутеррішем 26 квітня Путін «в принципі» погодився на евакуацію з заводу «Азовсталь» у Маріуполі за участі цієї організації та Червоного хреста. Про це нібито