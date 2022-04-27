Війська РФ вивезли з двох музеїв у Маріуполі всі цінні експонати – радник мера

Російські війська вивезли із Музею краєзнавства та Художнього музею у Маріуполі усі цінні експонати, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«За попередньою інформацією, вони були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капусниковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки», – зазначив він.

За словами Андрющенка, йдеться, зокрема про оригінали трьох картин Архипа Куїнджі, оригінал однієї з картин Івана Айвазовського та три унікальні ікони.

Підтвердити ці дані з інших джерел наразі неможливо.

21 квітня міська рада Маріуполя повідомила, що російські військові вивезли з блокадного міста до окупованого Донецька унікальну колекцію медальєра Юхима Харабета, яка зберігалася в місцевому музеї медальєрного мистецтва.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.