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Російські війська знищили Художній музей у Маріуполі – міськрада

Оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було (ілюстративне фото)

Російські війська знищили у Маріуполі Художній музей імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих художників, повідомляє у середу міська рада.

«Оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова. Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома», – зазначає влада Маріуполя.

За її даними, фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів: серед них – твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

Під час наступу російських військ у районному центрі Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко.

У Львові волонтери намагаються врятувати історичну та культурну спадщину від російської агресії: будівлі «одягають» у риштування і бляху, а твори мистецтва виносять у сховища.

9 березня Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених російськими військами на території України.

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