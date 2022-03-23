Російські війська знищили Художній музей у Маріуполі – міськрада

Російські війська знищили у Маріуполі Художній музей імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих художників, повідомляє у середу міська рада.

«Оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова. Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома», – зазначає влада Маріуполя.

За її даними, фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів: серед них – твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

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