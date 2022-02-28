Україна втратила понад 20 робіт Марії Примаченко внаслідок нападу Росії – Литовченко

Під час наступу російських військ у районному центрі Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Про це вночі 28 лютого повідомила директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

«Збройний наступ Росії на Україну знищує численні обʼєкти цивільного характеру та обʼєкти культурної спадщини в Україні. Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і окрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко», – написала Литовченко.

Марія Примаченко – українська народна художниця в жанрі «наївного мистецтва», лауреатка Національної премії України імені Шевченка. Народилася і похована у селі Болотня Вишгородського району Київської області.

Раніше внаслідок нападу Росії була знищена гордість українського авіапрому – найбільший у світі транспортний літак «Мрія».