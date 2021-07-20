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У Зеленського розповіли про артоб’єкт, який зводять перед Офісом президента

Дитячий майданчик буде оформлений за мотивами творів відомої української художниці Марії Примаченко

Біля Офісу президента України в Києві відкриють артлокацію – дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів відомої української художниці Марії Примаченко. Про це ввечері 20 липня повідомив офіційний сайт глави держави.

«Роботи зі встановлення арт-об’єкта вже розпочалися. Ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих у серпні цього року. Він буде безкоштовним. Ініціатива створення цього мистецького об’єкта належить Національному комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) в межах щорічного проєкту «Літо на ВДНГ», який уже дав старт багатьом цікавим проєктам», – ідеться в повідомленні.

Дитячий майданчик буде вже не першим тимчасовим об’єктом, розташованим поруч із будівлею Офісу президента. Перед різдвяно-новорічним циклом свят 2020–2021 року на вулиці Банковій функціонувала ковзанка. Учасники акцій протесту перед президентським офісом сприймали її як засіб зменшення потенційної кількості демонстрантів.

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