Державний концерн «Укроборонпром» повідомив, що на відновлення знищеного в результаті обстрілів з боку російських військових українського літака Ан-225 «Мрія» знадобиться понад три мільярди доларів.

«Росія поцілила «Мрію», як символ можливостей української авіації. Ан-225 «Мрія» – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені. Але вони обов’язково будуть відновлені. Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками, на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень», – йдеться в повідомленні.

Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв сказав: «Росія знищила нашу «Мрію», але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову «Мрію», яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!».

На момент вторгнення АН-225 «Мрія» був на ремонті у аеропорту в Гостомелі, тому не встигла вилетіти з України, уточнили в «Укроборонпромі».

Раніше сьогодні джерела Радіо Свобода повідомили, що у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

АН-225 «Мрія» – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.

«Мрія» також брала участь у параді до Дня незалежності України.