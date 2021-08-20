Найбільший у світі літак «Мрія» візьме участь у параді до Дня незалежності

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» братиме участь у параді до Дня незалежності України. Про це повідомили в «Укроборонпромі».

«Мрія» пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства «Ан» – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П», – мовиться у повідомленні.

18 серпня літак брав участь у репетиції параду.

Чергова репетиція параду у Києві відбудеться сьогодні. Раніше міська влада повідомляла про обмеження руху та перекриття вулиць через цей захід.