Залишаємо «совковість» у минулому: Міноборони озвучило деталі параду до Дня Незалежності

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що у 30-ту річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів, залишаючи «совковість» у минулому.

«У цьому році сценарій проведення усього святкування і зокрема військового параду, як окремого елементу, цього святкування на Хрещатику буде іншим. Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної «коробки» окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам, – сказав Андрій Таран.

Також він анонсував, що загалом у військовому параді візьме участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців у розрахунках – це учасники бойових дій. Важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде.

За словами міністра кожен, хто крокуватиме 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам’ятним нагрудним знаком «Учасник параду».

Сьогодні Андрій Таран ознайомився із перебігом підготовки до параду військ з нагоди Дня Незалежності – побував на репетиції проходження пішої колони на злітній смузі ДП «Антонов».

День Незалежності України відзначатимуть 24 серпня.