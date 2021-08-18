Репетиція параду: 18 серпня в Києві змінить маршрут громадський транспорт, обмежать рух

18 серпня у центрі Києві відбудеться перша репетиція параду військ до Дня Незалежності, через що в місті передбачені масштабні перекриття руху і зміни маршрутів громадського транспорту, попередила Київська міська державна адміністрація.

Обмеження можливі з 15:30 до 01:15.

Так, можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності рух маршрутів буде змінено. Детально про це тут.

Згідно з повідомленням, репетиція параду проходитиме на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності, а також буде проведена репетиція артилерійського салюту на Трухановому острові.

18 серпня у Києві передбачені також масштабні перекриття руху через репетицію параду військ. Схема проїзду тут.

Обмеження руху стосуються не лише центральних вулиць, а й шляхів, якими військова техніка прямуватиме з місць постійної дислокації, попередили у КМДА.

Загалом заплановані три репетиції – 18, 20 та 22 серпня.

День Незалежності України відзначатимуть 24 серпня.

Як повідомив раніше міністр оборони Андрій Таран, у 30-ту річницю Незалежності Україна відійде від радянської системи організації парадів – не буде об’їзду військ і привітання кожної «коробки» військових окремо. Важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні також не буде.