До Дня Незалежності в Україні пройде понад 150 святкових заходів – ОП

До 30-річчя Незалежності України по всій країні відбудеться понад 150 святкових заходів, повідомила пресслужба президента.

«Для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів і парламентів. Усього очікується близько 30 делегацій країн і міжнародних організацій», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу президента, святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня, вони будуть об’єднані слоганом «Ти у мене єдина», «який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців».

Зокрема, 22 серпня відбудеться вручення відзнаки «Національна легенда України».

«Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. Відзнаки будуть удостоєні також ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну й громадську діяльність», – йдеться в повідомленні.

23 серпня, у День Державного прапора України, у географічному центрі країни в Черкаській області за участю президента Володимира Зеленського відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого прапора. Урочистості пройдуть у всіх областях країни. Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу «Україна», ЦУМу, ТРЦ «Гулівер» у Києві набудуть кольорів Державного прапора.

Також у цей день у Києві відбудеться установчий саміт «Кримської платформи», присвяченої деокупації Криму, і саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила у новій реальності», який ініціює дружина президента України Олена Зеленська.

У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Увечері 24 серпня на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни», у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.