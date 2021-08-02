Кулеба розповів, що планують обговорити на саміті «Кримської платформи»

У Києві в рамках саміту «Кримської платформи» 23 серпня планують провести чотири тематичні панелі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи 2 серпня на презентації програми святкування 30-річчя Незалежності України.
За його словами, заплановані такі панелі:
- про невизнання спроби анексії Криму;
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
Кулеба уточнив, що до декларації, яку мають ухвалити на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.
2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що метою проведення «Кримської платформи» є повернення окупованого Росією Криму до складу України.
Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.
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