Кулеба розповів, що планують обговорити на саміті «Кримської платформи»

У Києві в рамках саміту «Кримської платформи» 23 серпня планують провести чотири тематичні панелі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи 2 серпня на презентації програми святкування 30-річчя Незалежності України.

За його словами, заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба уточнив, що до декларації, яку мають ухвалити на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що метою проведення «Кримської платформи» є повернення окупованого Росією Криму до складу України.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.