У МЗС України відповіли Кремлю щодо Криму: «питання не закрите, поки там не буде нашого прапора»

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав «неправильним» твердження Кремля про те, що питання територіальної приналежності Криму закрите. За його словами, кримське питання буде на міжнародному порядку доти, поки півострів не повернеться під контроль України. Цьому, зазначив Кулеба, багато в чому буде сприяти «Кримська платформа».

Про це він сказав 28 липня під час брифінгу в Києві.

«Ми створюємо гнучке об’єднання однодумців для втілення простого і конкретного завдання – протидія загрозам російської окупації Криму і деокупація українського півострова. Хоча в Росії постійно говорять, що питання Криму закрите, насправді, це не так. Воно не буде закрите доти, поки півострів не повернеться під український прапор, поки не буде відновлена справедливість», – сказав Кулеба.

Він також повідомив, що 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті «Кримської платформи».

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», тільки якщо на цьому майданчику обговорюватимуть лише проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

У Кремлі не раз заявляли, що питання територіальної приналежності Криму, який Росія анексувала в 2014 році, закрите для обговорень. У 2014 році ЄС і США запровадили проти Росії санкції за анексію Криму.