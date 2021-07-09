«Кримська платформа» спрямована на відновлення того, що знищив Путін – Кулеба

«Кримська платформа» спрямована на відновлення того, що знищив у 2014 році президент Росії Володимир Путін, – міжнародне право і безпеку в Європі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн. Він також сказав, що Росія важко сприймає «Кримську платформу».

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть тільки проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.