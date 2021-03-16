«Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягнути Росію до відповідальності» – МЗС України

Україна рішуче налаштована повернути Крим і притягнути Росію до відповідальності за анексію півострова, заявили в Міністерстві закордонних справ України 16 березня з нагоди сьомої річниці невизнаного світом «референдуму» в Криму.
«Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження. Прецедент грубого і цинічного порушення основоположних норм міжнародного права з боку постійного члена Ради безпеки ООН та гаранта безпеки України, згідно з Будапештським меморандумом, обов’язково матиме міжнародно-правові та інші наслідки для агресора», – йдеться в повідомленні.
У МЗС також подякували міжнародному співтовариству за підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також за «готовність партнерів неухильно йти до повної деокупації Криму, відновлення поваги до міжнародного права і нейтралізації загроз для безпеки і стабільності в Європі».
Українське міністерство нагадало про схвалення 11 березня РНБО України Стратегії деокупації і реінтеграції Криму, а також ініціативи «Кримська платформа».
«Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний порядок в Криму буде відновлено», – додали в МЗС України.
Раніше в МЗС Грузії засудили окупацію Криму, яка «є серйозною загрозою міжнародній безпеці».
Державний секретар США Ентоні Блінкен в сьому річницю невизнаного світом «референдуму» в Криму закликав Росію повернути Україні контроль над півостровом.
До цього посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз також заявила, що Лондон ніколи не визнає результати «кримського референдуму».
Президент України Володимир Зеленський назвав російський «референдум» у Криму в 2014 році «фейковим» і запевнив, що влада України докладає зусилля для повернення контролю над півостровом.
Разом із цим в Кремлі назвали «легітимним» «кримський референдум» 2014 року, але при цьому виключили проведення на півострові нового аналогічного голосування.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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