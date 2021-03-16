«Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягнути Росію до відповідальності» – МЗС України

Україна рішуче налаштована повернути Крим і притягнути Росію до відповідальності за анексію півострова, заявили в Міністерстві закордонних справ України 16 березня з нагоди сьомої річниці невизнаного світом «референдуму» в Криму.

«Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження. Прецедент грубого і цинічного порушення основоположних норм міжнародного права з боку постійного члена Ради безпеки ООН та гаранта безпеки України, згідно з Будапештським меморандумом, обов’язково матиме міжнародно-правові та інші наслідки для агресора», – йдеться в повідомленні.

У МЗС також подякували міжнародному співтовариству за підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також за «готовність партнерів неухильно йти до повної деокупації Криму, відновлення поваги до міжнародного права і нейтралізації загроз для безпеки і стабільності в Європі».

Українське міністерство нагадало про схвалення 11 березня РНБО України Стратегії деокупації і реінтеграції Криму, а також ініціативи «Кримська платформа».

«Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний порядок в Криму буде відновлено», – додали в МЗС України.

Раніше в МЗС Грузії засудили окупацію Криму, яка «є серйозною загрозою міжнародній безпеці».

Державний секретар США Ентоні Блінкен в сьому річницю невизнаного світом «референдуму» в Криму закликав Росію повернути Україні контроль над півостровом.

До цього посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз також заявила, що Лондон ніколи не визнає результати «кримського референдуму».

Президент України Володимир Зеленський назвав російський «референдум» у Криму в 2014 році «фейковим» і запевнив, що влада України докладає зусилля для повернення контролю над півостровом.

Разом із цим в Кремлі назвали «легітимним» «кримський референдум» 2014 року, але при цьому виключили проведення на півострові нового аналогічного голосування.

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