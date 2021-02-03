Український Крим. Кремль визнає, що окупований півострів перебуває поза правовими межами Росії?

Рішення російського керівництва розробити законодавство про особливий правовий режим в анексованому Росією Криму ‒ фактичне визнання того факту, що й через майже сім років після окупації півострів перебуває поза правовими межами Росії і виявляється токсичною територією не тільки для іноземних інвесторів, а й для російського бізнесу.

Саме тому потенційних інвесторів, схоже, тепер намагатимуться заманити до Криму «особливими адміністративними районами», податковими пільгами та іншими ілюзіями легкого прибутку. Але кому, окрім тих, хто хоче швидко пограбувати півострів, захочеться погоджуватися з присутністю в «особливих районах» та наражатися на небезпеку санкцій, якщо будь-який «особливий район» ‒ це все одно Крим. Захоплений Росією у 2014 році Крим.

Коли Росія у лютому-березні 2014 року захопила півострів, я нагадував, що Крим всю історію свого існування був тісно пов'язаний з материком ‒ і це географія, яку не можна змінити указом президента Росії або підмінити Кримським мостом.

Географія владно нагадує про себе наближенням екологічної катастрофи, нестачею води, кризою в сільському господарстві

А з точки зору міжнародного права Крим ‒ територія України, і це теж не можна змінити указом Путіна чи посиланнями на результати фейкового «референдуму». І що ж виходить у результаті? Географія владно нагадує про себе наближенням екологічної катастрофи, нестачею води, кризою в сільському господарстві ‒ тому що, впевнений, жодний міст не замінить Криму воду з Дніпра.

І міжнародне право теж владно нагадує про себе ‒ тому що ніхто не хоче зв'язуватися з окупованою та незаконно анексованою територією! Перш ніж заманювати в «особливі райони» російських бізнесменів, Кремль мав би пояснити, чому на півострові і вдень зі свічкою ви не знайдете російських державних компаній ‒ ні Російської залізниці, ні «Пошти Росії», ні «Сбербанку» Росії ‒ ну нікого, практично нікого! І якщо Крим і справді «суб'єкт федерації», то, можливо, ви з інтересу назвете нам ще один який-небудь такий суб'єкт, де немає ні «Пошти Росії», ні «Сбербанку». Як це, немає більше такого суб'єкта? (Відповідь-то ми знаємо ‒ загроза західних санкцій, які, як бачимо ‒ працюють).

І якщо Крим ‒ це «дутий суб'єкт» Російської Федерації, то ніяке перейменування його адміністративних одиниць на «особливі адміністративні райони» реальності не змінить ‒ ні політичної, ні економічної, ні правової. Окупація вона і є окупація, як там її не назви.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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