ЄС підтримав створення «Кримської платформи», Україна запрошує його представників на першу зустріч

Україна запросила представників Європейського Союзу на перше засідання «Кримської платформи», повідомляє Кабінет міністрів 12 лютого.

За повідомленням, українська сторона представила концепцію Міжнародної Кримської платформи та запросила Євросоюз взяти участь у першому саміті цієї ініціативи 23 серпня 2021 року в Києві.

«Участь іноземних лідерів в інавгураційному саміті Кримської платформи нині опрацьовується», – уточнив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Згідно з текстом резолюції, Європейський парламент підтримав створення платформи.

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«(Європарламент – ред.) закликає Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Єврокомісію та держави-члени надати всю необхідну підтримку для створення Кримської міжнародної платформи, яка уможливить координацію, формалізацію та систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України», – йдеться в резолюції.

Також Європейський парламент закликав залучити Меджліс кримськотатарського народу до роботи платформи «як єдиний міжнародно визнаний орган, який представляє кримських татар».

За заявою заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

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У МЗС Росії заявляли, що російська сторона готова взяти участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляв, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе «повернути Крим».