Суд в окупованому Армянську вивчив два томи «справи Джемілєва» – адвокат

Підконтрольний Росії Армянський міський суд на засіданні 5 лютого дослідив два томи справи щодо національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого в окупованому Криму судять заочно. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Миколи Полозова.

За його інформацією, в суді прокурор представляв низку письмових доказів, представлених в першому і другому томах кримінальної справи.

Зокрема, було досліджено протокол огляду місця події в районі Армянська на прикордонному пункті пропуску, який, за версією російського слідства, Джемілєв нібито незаконно перетинав.

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Як зазначив адвокат, «на представленої в матеріалах справи фототаблиці немає жодних розпізнавальних знаків, за якими можна зрозуміти, що в цьому місці проходить державний кордон. Сам пункт пропуску на той момент теж не був обладнаний необхідними інформаційними вивісками».

Після завершення дослідження документів, суд оголосив про завершення засідання. Наступне судове засідання по даній справі призначено на 11 лютого.

4 лютого продовжилося судове засідання у справі національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого заочно судять в анексованому Криму.

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Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.