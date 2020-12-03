У ВР створили міжфракційне об’єднання «Кримська платформа»

У Верховній Раді України створено міжфракційне об’єднання «Кримська платформа», повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Згідно зі статтею 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Кримська платформа», – сказав Разумков.

Він зазначив, що співголовами об’єднання обрані народні депутати Рустем Умеров, Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз, Єлизавета Ясько і Вадим Галайчук.

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.