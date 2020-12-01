Кулеба: в ЄС повинен бути спецпредставник по Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що в Європейському союзі потрібно створити посаду спецпредставника по Криму. Про це він сказав в інтерв’ю турецькому виданню «Анадолу».

На думку Кулеби, ЄС є хорошим партнером для України і підтримує країну з самого початку конфлікту, але ще є «простір для поліпшення».

«Ми хотіли б, щоб була представлена позиція спецпредставника ЄС по Криму. Оскільки кризи відбуваються навіть не в безпосередній близькості до Європи, а в самій Європі і заслуговують на особливу увагу», – пояснив український міністр.

Разом із цим Кулеба вказав на те, що після анексії Криму Кремль намагається «русифікувати» півострів.

«Меджліс кримських татар – представницький орган – заборонений. Навчання українською мовою є тільки для 0,2% школярів Криму. Все це явне порушення міжнародного гуманітарного права», – підкреслив він.

Кулеба також висловив упевненість у тому, що «Росія зрештою піде з Криму, а Україна поверне свій суверенітет».

18 листопада 2020 року Комітет Генасамблеї ООН схвалив посилену резолюцію, яка засуджує порушення прав людини в Криму. Після голосування Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ і місію ООН з прав людини посилити моніторинг на анексованому півострові.

У МЗС Росії при цьому заявили, що резолюція «має політично ангажований характер».

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.