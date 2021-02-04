«Справа Джемілєва»: на суді в Армянську триває допит свідків обвинувачення

У підконтрольному Росії Армянському міському суді 4 лютого проходить судове засідання у справі національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого заочно судять в анексованому Криму.

Як повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в «Кримській солідарності», захист представляє адвокат Микола Полозов, а саме слухання проходить у відкритому режимі. У суді триває допит свідків обвинувачення.

Останнє засідання у цій справі в Армянську проходило в грудні 2020 року, на якому також допитували свідків.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».

За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.