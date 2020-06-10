Джемілєв: справу проти мене використовують для подальшого витіснення кримських татар

Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вважає, що кримінальну справу російської ФСБ, порушену проти нього в анексованому Криму, використовують для подальшого витіснення кримських татар із півострова. Він сказав про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Йдеться про навмисні репресії щодо кількох тисяч людей. Крім того, є зафіксований випадок, де співробітники органів (російських – ред.) тим чи іншим нашим активістам кажуть, що там проти вас відкрито справу, найкраще вам виїхати і залишити Крим. Ця справа одночасно використовується для подальшого витіснення кримських татар із Криму», – прокоментував Джемілєв передачу справи у підконтрольний Росії суд.

8 червня стало відомо про передачу російським Слідчим комітетом кримінальної справи проти Джемілєва до суду. Після цього адвокат Джемілєва Микола Полозов повідомив, що ні йому, ні його підзахисному ніхто про це не повідомив.

У Криму 27 травня Слідком Росії завершив розслідування «кримінальної справи» стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Джемілєв у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що його цікавлять «задіяні особи» у цій «кримінальній справі».

«Адвокат Микола Полозов займається цією справою. Я визначив завдання так, що нас цікавлять задіяні особи. Зараз перезняли ці 11 томів, цю нісенітницю, яку вони набрали. Я ці документи передам в прокуратуру АРК. Вони будуть розглядати питання, на кого треба відкривати кримінальні справи. Потім підемо до Європейського суду з прав людини», – сказав Джемілєв.

Раніше у коментарі Крим.Реалії він повідомляв, що має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії й анексованому нею Криму.

Слідком в анексованому Криму 13 квітня висунув лідеру кримськотатарського народу звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в’їзд на півострів на п’ять років.