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29 квітня 2020, Київ 20:15
Новини | Політика

Адвоката Джемілєва викликали до Слідчого комітету Росії в окупованому Криму

Полозова викликали у справі Мустафи Джемілєва

Адвоката лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва викликають до Слідчого комітету Росії в окупованому Криму. Про це повідомив захисник Джемілєва Микола Полозов.

Він уточнив, що його викликали для участі у слідчих діях на 5 травня.

Полозов припускає, що це пов’язано з завершенням слідства.

«Планується пред’явлення звинувачення в остаточній редакції», – зазначив адвокат.

Раніше Полозов повідомив, що Слідчий комітет Росії в окупованому Криму дозволив йому бути офіційним захисником лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.

В окупованому Криму російські слідчі висунули звинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за трьома статтями в рамках попереднього слідства. Як повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Джемілєва Микола Полозов, який брав участь у слідчих діях управління російського Слідчого комітету, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

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