Нові кримінальні справи. Джемілєв і Путін спілкувалися лише один раз

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Борець та вертухаї. Джемілєв і Путін

У Радянському Союзі майбутнього лідера кримських татар Мустафу Джемілєва судили незліченну кількість разів. Уперше його заарештували ще в 1969 році, на початку безславного правління Леоніда Брежнєва. Майбутній президент Росії Володимир Путін тоді ще навчався у школі та готувався до випускних іспитів.

Наступного разу Джемілєва заарештували у 1974 році. Тоді Путін навчався на юридичному факультеті Ленінградського університету і, можливо, мріяв про роботу в КДБ.

У 1976 році Джемілєва знову судять, цього разу в Омську, цей гучний судовий процес відомий завдяки 303-денному політичному голодуванню Джемілєва. В'язня сумління тоді підтримували Андрій Сахаров, Петро Григоренко, Рейман Арон, Лев Копелєв, Генріх Белль, Олександр Галич, Лідія Чуковська, Олена Боннер і багато інших знаменитих правозахисників, письменників, діячів культури з усього світу. Ну а Путін вже здійснив мрію всього свого життя і почав службу в КДБ СРСР.

У лютому 1979 року Джемілєва знову заарештовують і засилають. Путін у цей час навчається у Вищій школі КДБ.

У листопаді 1983 року Джемілєва заарештовують уп'яте. Путін у цей час навчається у Червонопрапорному інституті КДБ під вигаданим ім'ям.

У грудні 1986 року Джемілєва знову судять, цього разу вже в Магаданській області, за місцем ув'язнення. Путін у цей час працює в НДР за лінією радянської зовнішньої розвідки, заводить німецьких знайомих, разом з якими, як пишуть західні та російські ЗМІ, у майбутньому вибудовуватиме корупційні вертикалі та горизонталі.

А через п'ять років зникнуть і Радянський Союз, і комуністична партія, і КДБ. А кримські татари нарешті отримають можливість повернутися на свою історичну Батьківщину. Джемілєв здолає вертухаїв.

Путін у цей час приєднався до команди пітерського мера Анатолія Собчака і, схоже, почав зображати з себе борця за демократичні зміни.

Було б смішно, якби не було так огидно

Двоє цих людей, які практично все своє життя, впевнений, перебували по різні боки добра і зла, поговорять лише один раз: коли Путін за кілька днів до «референдуму» в окупованому Криму намагатиметься підкупити знаменитого дисидента обіцянками «процвітання» кримських татар після анексії. Тепер ми бачимо, яке воно ‒ це «процвітання».

І ось тепер у країні постарілого Путіна проти старого дисидента Джемілєва заводять нові кримінальні справи. Це було б смішно, якби не було так огидно.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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