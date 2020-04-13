Проти Джемілєва в окупованому Криму використовують українську справу його сина – адвокат

В окупованому Криму російські слідчі висунули звинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за трьома статтями в рамках попереднього слідства. Як повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Джемілєва Микола Полозов, який брав участь у слідчих діях управління російського Слідчого комітету, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Полозов уточнив, що Мустафу Джемільова звинувачують за частиною 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії – «Незаконне перетинання державного кордону Росії», за частиною 1 статті 222 – «Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів» і за частиною 1 статті 224 – «Недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки».

Як пояснив адвокат, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через російський пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися до Києва.

«Що стосується другої і третьої статті, за версією Слідчого комітету, вони стосуються справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім’ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз висуваються безпосередньо його батькові. Коли я почав вивчати документи, з’ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, яка зберігалася в архівах ще до окупації півострова і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її в ініціюванні нових кримінальних справ», – зазначив Полозов.

За його словами, у справі Мустафи Джемілєва і глави Меджлісу кримськотатарського народу, Рефата Чубарова фігурує один і той же слідчий – Магомед Магомедов.

«По Джемілєву слідчий до початку слідчих дій запропонував дати мені підписку про нерозголошення. Я відмовився, вказавши на неточність формулювань у документації і в присутності двох понятих слідчий зафіксував мою відмову», – сказав Полозов. Він також повідомив, що з документами щодо проведення попереднього слідства щодо Чубарова йому ознайомитися не вдалося, «тому що слідчий був не готовий надати їх».

На сайті російського Следчго комітету і його управління по окупованому Криму і Севастополю інформація про слідчі дії щодо Мустафи Джемілєва відсутня, як і коментарі згаданого адвокатом слідчого.

Після окупації Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву російська влада заборонили в’їзд на півострів на п’ять років.

20 січня 2016 кримський адвокат Джеміль Темиш повідомив про заочний арешт Мустафи Джемілєва за рішенням підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі. Цю інформацію пізніше підтвердила колишня російський прокурор Криму Наталія Поклонська.

За інформацією Темішева, у Росії Джемілєва звинувачують у незаконному перетині адмінкордону з окупованим Кримом 3 травня 2014 року в Армянську. Російське слідство посилається на те, що Джемілєву вже був заборонений російською владою в’'їзд на територію анексованого півострова.

У МЗС України засудили заочний арешт Мустафи Джемілєва російським судом.