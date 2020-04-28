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28 квітня 2020, Київ 18:16
Новини | Політика

Полозову дозволили представляти інтереси Мустафи Джемілєва в окупованому Криму

Полозов буде захисником Джемілєва в окупованому Криму

Слідчий комітет Росії в окупованому Криму дозволив адвокату Миколі Полозову бути офіційним захисником лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Про це 28 квітня проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів сам Полозов.

«Що стосується справи Мустафи Джемілєва, то слідчий затвердив моє клопотання про допуск до справи. Відповідно, з цього моменту я офіційно представляю Мустафу Джемілєва і є його захисником у даній справі», – сказав Полозов.

Полозов додав, що відповідні документи він отримав сьогодні, 28 квітня.

В окупованому Криму російські слідчі висунули звинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за трьома статтями в рамках попереднього слідства. Як повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Джемілєва Микола Полозов, який брав участь у слідчих діях управління російського Слідчого комітету, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

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