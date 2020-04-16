«Росія вкотре вдається до фарсу»: Слідчий комітет проти Мустафи Джемілєва

Слідчий комітет Росії 13 квітня звинуватив лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. У коментарі Крим.Реалії Джемілєв зазначив, що має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії й анексованому нею Криму.

«Протиправні дії перебування на території Республіки Крим»

Як повідомили в управлінні Слідчого комітету Росії в Криму, Мустафі Джемілєву висунуте звинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 Кримінального кодексу Росії); незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу Росії)».

Російський Слідчий комітет стверджує, що 3 травня 2014 року «Джемілєв у супроводі інших осіб перетнув державний кордон Росії в пункті пропуску «Армянськ (Турецький вал)», але подальші його протиправні дії перебування на території Республіки Крим були припинені співробітниками силових підрозділів».

До того ж російське слідство стверджує, що «Джемілєв зберігав у сейфі у власному будинку в Бахчисараї карабін ОП-СКС калібру 7,62 мм, про місце перебування ключа від сейфа було відомо його синові, а у травні 2013 року син Джемілєва незаконно заволодів зброєю, вчинивши нею вбивство людини».

Також Джемілєву ставиться у провину «незаконне придбання і зберігання бойових патронів до нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62, придатних для стрільби і заборонених у цивільному обігу».

Раніше про висування обвинувачення Джемілєву повідомив його адвокат Микола Полозов. За словами адвоката, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера Джемілєва.

«Що стосується другої і третьої статті, за версією Слідкому, вони мають стосунок до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім’ї. Спочатку суд у цій справі відбувався на території України, проте після окупації Криму його перенесли до Краснодара. Ці статті зараз ставлять у провину безпосередньо його батькові. Коли я почав вивчати документи, з’ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, що зберігалася в архівах ще до окупації півострова, і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її для ініціювання нових кримінальних справ», ‒ зазначив Полозов.

За його словами, у справі Мустафи Джемілєва і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова фігурує один і той же слідчий ‒ Магомед Магомедов.

«Мене цікавить розширення санкцій»

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії й анексованому нею Криму. Так він прокоментував Крим.Реалії інформацію Слідчого комітету Росії, який висунув йому звинувачення.

«Я Полозову сказав, що мене в цій справі найбільше цікавлять тільки ті, хто залучений (до переслідування лідерів Меджлісу ‒ ред.), їхні прізвища. Тільки заради того, щоб ми в Європейський суд (із прав людини ‒ ред.) подали, розширили санкційні списки. А так, більше нічого цікавого…» ‒ сказав Джемілєв.

Зі свого боку, у посольстві США в Україні розкритикували нові звинувачення, які висунула Росія щодо Джемілєва. У дипломатичному відомстві США їх назвали фарсом. Про це посольство США повідомило у твітері.

«Росія вкотре вдається до фарсу з кримінальними звинуваченнями, цього разу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, щоб тримати його за межами Криму. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і звільнити всіх політичних в’язнів», ‒ мовиться в повідомленні.

Раніше у представництві президента України в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Після анексії Криму Росією, на початку 2014 року, лідерам кримських татар Рефату Чубарову і Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в’їзд на півострів на п’ять років.

20 січня 2016 року кримський адвокат Джеміль Темішев повідомив про заочний арешт Мустафи Джемілєва за рішенням підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя. Цю інформацію пізніше підтвердила колишній російський прокурор Криму Наталя Поклонська.

За інформацією Темішева, російські органи звинувачують Джемілєва в незаконному перетині адмінкордону з Кримом 3 травня 2014 року в Армянську. Російське слідство посилається на те, що Джемілєву вже був заборонений російською владою в’їзд на територію півострова.

В МЗС України засудили заочний арешт Мустафи Джемілєва російським судом.