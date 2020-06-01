Кримські татари, які залишили півострів після анексії, можуть втратити своє майно – Джемілєв

Майно кримських татар, які залишили півострів після його окупації Росією, знаходиться під загрозою, вважає лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. На його думку, людей можуть просто позбавити їхньої власності. Про це він заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Близько 10 відсотків кримських татар, за нашими оцінками 25-30 тисяч людей, все ж залишили Крим і зараз на материковій частині України перебувають. А землі, які вони залишили, – під загрозою. Переважна більшість змушена була отримати ці російські паспорти, які люди називають «аусвайсами», тому що, якщо не отримають цей паспорт, то потрібно залишати землю, батьківщину. А у нас гасло таке: залишатися на своїй землі!» – наголосив лідер кримськотатарського народу.

У самого Джемілєва, за його словами, залишилася земельна ділянка у Бахчисарайському районі і будинок.

«У мене будинок в Бахчисараї, будинок мого сина. З нашої сім’ї ніхто не прийняв російське громадянство, у нас немає паспортів, відповідно, наше майно можуть вилучити», – сказав він.

24 березня президент Росії розширив перелік територій, земельні ділянки яких не можуть належати «іноземцям» та «закордонним юридичним особам». До переліку потрапила більшість районів анексованих Криму та Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що указ, який передбачає право власності на більшість земельних ділянок в Україні тільки для громадян сусідньої Росії, спрямований на полегшення колонізації анексованого півострова.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.