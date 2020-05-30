Земля в Криму: взяти «аусвайс» і зберегти власність? 

Хто з VIP–персон української політики готовий попрощатися зі своїми земельними ділянками в анексованому Криму на користь Росії? Леонід Кравчук, Нестор Шуфрич, Мустафа Джемілєв, Людмила Денісова поспілкувалися з Крим.Реалії на цю тему. А ось Леонід Кучма, Віктор Пінчук, Володимир Зеленський, Віктор Медведчук та Ігор Коломойський не відповіли на запити Крим.Реалії. Але меньше, ніж за рік це питання зачепить багатьох українців – Росія почне відбирати земельні ділянки в Криму, що підпадають під указ Володимира Путіна про «прикордонні території Росії». І під цю конфіскацію потраплять не тільки звичайні громадяни, але й VIP–персони. Ось, наприклад, Віктор Медведчук задекларував три земельні ділянки в анексованому Криму, а ще – 60 мільйонів гривень прибутку й елітний автопарк. А хто ще має власність на півострові, і як українці планують захищати свої ділянки, розбирались Крим.Реалії.

«Залишатися на своїй землі». Мустафа Джемілєв

Ділянку в рідному Криму лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв задекларував ще в 2017 році. Згідно з документом, на його дружину оформлені шість соток землі в Бахчисарайському районі.

«У мене будинок в Бахчисараї, будинок мого сина. З нашої сім'ї ніхто не набув російського громадянства, ми не маємо паспортів, відповідно наше майно можуть вилучити», – каже Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу зауважує, що під загрозою не тільки його ділянка, а й усі землі кримських татар, які вимушено покинули Крим після анексії.

«Близько 10 відсотків кримських татар, за нашими оцінками – 25-30 тисяч кримських татар, все ж залишили Крим і нині на материковій частині України перебувають. А землі, які вони залишили, під загрозою. Більшість була змушена отримати ці російські паспорти, які вони називають аусвайс, бо якщо не отримувати цей паспорт, то потрібно залишати землю, батьківщину. А у нас гасло таке: залишатися на своїй землі!», – зазначає лідер кримськотатарського народу.

«Все перевернули з ніг на голову». Леонід Кравчук

З 1991 року українські президенти стають господарями резиденцій в Криму: Юсуповський палац в Кореїзі, дача в Мухалатці, резиденції в Масандрівському палаці і в Форосі. Але перший президент України зізнається: власної землі в Криму ніколи не мав.

«Ні, у мене не було ніколи землі в Криму. І у мене за кордоном ніде землі немає. Моя земля тут, де мій стоїть будиночок», – говорить президент України (1991–1994 рр.) Леонід Кравчук.

Українцям, власникам ділянок в Криму, Кравчук радить звертатися до міжнародних судів.

«Єдиний шлях – це рішення міжнародного суду. Я розумію, що Путін не виконуватиме це завтра, бо Росія взагалі не виконує міжнародних норм, коли це їм не вигідно. Подивіться, що вони в новій Конституції записали: спочатку російські норми, а потім міжнародні. Міжнародні діють тоді, коли вони відповідають російському законодавству. Тобто все перевернули з ніг на голову», – зауважує перший президент України.

Квартира в Криму і … Сім’я Зеленських

А в нинішнього президента Володимира Зеленського нерухомість в анексованому Криму є – це люкс–апартаменти в Лівадії з краєвидом на море.

Квартиру площею 130 квадратних метрів сім'я Зеленських придбала за рік до анексії, водночас заплатило подружжя в два–три рази менше ринкової ціни. Крим.Реалії показували сюжет про вигідну угоду президента.

«Агентство Reuters займалося цим питанням і з'ясувалося, що ця ціна була нижчою за ринкову. Ріелтори озвучили версію, з якої зрозуміло, що нижчу вартість вказали в документах, щоб платити менше податків», – каже журналіст–розслідувач Крим.Реалії Анна Андрієвська.

Редакція Крим.Реалії направила запит до Офісу президента, ми запитали: чи володіє президент ще й землею в Криму? Але з моменту запиту – 15 квітня – відповіді немає.

«Націоналізовано» місцевою владою. Рінат Ахметов

Український бізнесмен Рінат Ахметов володів землею в Криму через компанію SCM, але лише до 2017 року. Тепер нібито землі не має, так говорять у компанії.

Після анексії Криму всі без винятку активи SCM «націоналізувала» місцева влада. Щодо об'єктів нерухомості: на кожен з них ввели так звані «тимчасові адміністрації», зокрема в «Новий Кучук–Кой» і в дитячий оздоровчий табір «Берег». Також на сьогодні немає жодних активів у агрохолдингу HarvEast на території анексованого Криму», – відповіли в SCM.

У Новому Кучук-Кої був розкішний маєток Ахметова, у січні його придбав російський «Газпром». «Берег» – це дитячий табір в Алушті, другий за величиною в Криму після табору «Артек». Компанія Ахметова досі контролює оздоровчий заклад, але через офшорні компанії, вважає співавтор статті про майно Ахметова на півострові.

«Дитячий табір, як і раніше оформлений на компанію ESPV Holding limited, ця компанія є в українських реєстрах, там прямо написано, що кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов. Коли я телефонував безпосередньо в табір, керівник мені прямо сказав, що звертатися потрібно в SCM», – уточнює журналіст-фрілансер, співавтор проекту «Крымский архив» телеканалу «Настоящее время» Григорій Пирлик.

Активи агрохолдингу HarvEast в Криму, а це 20 тисяч гектарів землі, Ахметов продав ще в 2016 році. Але умови угоди – кому і за скільки – не розголошують.

«Ні земельних ділянок, ні житла». Вадим Новинський

Співвласником агрохолдингу HarvEast, а відповідно і власником землі в Криму був і нардеп Вадим Новинський. До 2014 року він також володів футбольним клубом «Севастополь». Новинський задекларував чотири ділянки в Росії, всі вони оформлені на дружину. А в Криму офіційно землею не володіє.

«Повідомляю, що ні у мене, ні у членів моєї сім'ї, немає в приватній власності будь–яких об'єктів нерухомості (ні земельних ділянок, ні житла) на території Криму», – відповів Новинський на запит Крим.Реалії.

«68 соток в Криму». Оксана Марченко і Віктор Медведчук

А ось Віктор Медведчук точно має землю в Криму. У травні народний депутат задекларував відразу три ділянки, зареєстровані на дружину Оксану Марченко. Усі вони розміщені в селі Оползневе неподалік Ялти. Одна ділянка площею понад 56 соток, інші відповідно майже 4 і 8 соток. Регулярно відпочиває Медведчук у своїй резиденції в Алупці, про це він розповідав в 2018 році в ефірі російського телеканалу.

«Крим – це місце, де я відпочивав, Крим – це місце, де я любив і люблю, і де я відпочиваю сьогодні. І це не секрет ні для кого в Україні. Я і в цьому році відпочивав, і в минулому, і відпочиватиму далі», – сказав в ефірі Медведчук.

З резиденції Медведчуків в Алупці є вихід прямо до моря. До анексії, за даними видання «Дзеркало тижня», сім'я олігарха віджала узбережжя у протитуберкульозного дитячого санаторію імені Боброва.

«Я ж не Коломойський». Андрій Сенченко

Екснардеп і бізнесмен, кримчанин Андрій Сенченко, за своє майно в Криму судиться, але позов проти держави Росія подав до українського суду, а не до міжнародного. Ділянок на півострові не декларував.​



«У мене земельних ділянок у власності на окупованій території Криму немає. Все, що стосується всіх інших об'єктів власності, то все це, природно, оформлено, підготовлено, йде процес. Я ж не Коломойський і не «Ощадбанк», я такий самий, як і будь–який інший громадянин, не володію такими можливостями, йти і судитися там в Гаазький інвестиційний арбітраж, наприклад», – зауважує голова громадського руху «Сила права» Андрій Сенченко.

Дача в Коктебелі. Анатолій Могильов

Колишній голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов задекларував землю в Криму ще в 2011 році, у документі згадав трохи більш як 10 соток землі. Підтвердив інформацію і в ексклюзивному інтерв'ю Крим.Реалії.

– У вас дача в Коктебелі.

– Так.

– Яка її доля?

– Стоїть.

– Чи не переоформлювали? Не продавали?

– Ні, ні, абсолютно.

– Хтось за нею доглядає?

– Ну, звичайно, так.

«Хотів, але не встиг». Нестор Шуфрич

Ексдепутат Верховної Ради Криму Нестор Шуфрич відпочивав на окупованому півострові торік на травневі свята, звозив на півострів дружину і купив кримської цибулі. Про це розповів на сторінці у фейсбуці.

«Чий Крим?». На це питання Шуфрич нібито відповідав в очі Володимиру Путіну і в ефірі програми «Право на владу».

Шуфрич розповів Крим.Реалії, що землю в Криму не декларував.

«Особисто у мене ніякої нерухомості в Криму немає, землі немає. Хотів би мати, але так сталося що не встиг, напевно. Я абсолютно переконаний, що можна знайти можливість через суди захистити своє право на власність. Навіть без набуття російського громадянства, нерухомість може залишитися під контролем наших громадян», – сказав він.

Нерухомість є, а землі немає. Людмила Денісова

Нерухомість у Сімферополі і Ялті має омбудсмен Людмила Денісова, а до анексії на півострові був і бізнес. Журналіст–розслідувач Антон Столяров переконаний, що Денісова і тепер контролює свої підприємства в Криму.

«Вона перереєструвала будівельну компанію «Кримзалізобетон» і її засновником є українська компанія ТОВ «Тріора», фундатором якої є на 25 відсотків Людмила Денісова. На доньках є ще п'ять компаній у Криму», – запевняє журналіст.

Але власної земельної ділянки в Криму Денісова не має. Про це вона написала у відповідь на запит Крим.Реалії, а ось щодо доньок не впевнена.

«Мені належать житлові та нежитлові приміщення, розташовані на території Криму, проте земельних ділянок у власності немає. Що стосується родини, то мої доньки дорослі, мають власні сім'ї, і я не можу коментувати їхню власність», – уточнила Денісова.

Тільки для росіян

Землю, що потрапляє до «чорного списку» згідно з указом Путіна (а це практично всі райони Криму, за винятком Первомайського, Красногвардійського, Білогірського, а також частини Нахімовського районів Севастополя), у громадян України мають намір відбирати за символічну компенсацію. Далі ділянки підуть з молотка, але продаватимуть їх лише громадянам Росії.

Цей указ Путіна у Представництві президента України в АРК назвали «воєнним злочином». Прокуратура АР Крим кваліфікує такі дії російської влади за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) і закликає українців захищати своє майно.

У російському Держкомреєстрі Криму повідомили також, що з-поміж власників нерухомості на півострові є громадяни 55 країн. Крім України, у списку: Білорусь, Німеччина, Казахстан, Узбекистан, Ізраїль, Литва, Австралія, В'єтнам, ОАЕ, Саудівська Аравія та інші. Громадянам перерахованих країн теж доведеться подбати про збереження або продаж своєї власності в анексованому Криму.