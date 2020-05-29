Затриманому «Свідку Єгови» із Керчі інкримінують вербування до екстремістської діяльності

Представникові забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації «Свідки Єгови», затриманому 26 травня в Керчі, російські слідчі інкримінують «схиляння, вербування або інше залучення особи у діяльність екстремістської організації». Про це повідомили 28 травня на сайті «Свідки Єгови в Росії».

В організації назвали штурмом обшуки в затриманого у вівторок кримчанина Артема Шаблія.

«Удосвіта (26 травня – ред.) група з 7-10 силовиків, включаючи представників Росгвардіі і збройних омонівців у масках, під виглядом «обстеження приміщень, будівель і споруд», з’явилися в будинку місцевих жителів Керчі за чотирма адресами. Під час штурму будинку Артема Шаблія, який проживає разом з дружиною, мамою і дітьми 2 і 4 років, силовики вибили шибки у вікнах передпокою. На самого Артема правоохоронці одягли наручники і зняли їх лише через кілька годин, вже після допиту», – йдеться в повідомленні.

Водночас видання «Ґрати» повідомило, що після затримання 29-річний Артем Шаблій протягом двох днів перебував в ізоляторі тимчасового тримання в «управлінні МВС Росії в Керчі», наразі його відпустили під зобов’язання про явку.

Раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на свої джерела повідомив, що 26 травня російські силовики провели чотири обшуки в будинках «Свідків Єгови» в Керчі, в результаті чого затримали щонайменше одну особу. Повідомлялося, що проти затриманого порушено кримінальну справу, ймовірно – за статтею про «організацію діяльності екстремістської організації».

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через обшуки у «Свідків Єгови» в Керчі.

Нещодавно делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в анексованому Криму.

Російський Верховний суд у 2017 році визнав екстремістською релігійну організацію «Свідки Єгови» і заборонив її діяльність в Росії та на території анексованого нею Криму.

Співробітники ФСБ Росії неодноразово проводили на території півострова обшуки і затримання підозрюваних в участі в релігійній організації «Свідки Єгови». За даними правозахисного центру «Меморіал», в Росії кілька десятків прихильників цієї релігійної організації кримінально переслідувані. У серпні 2018 року «Меморіал» визнав політв’язнями 29 прихильників релігійної організації «Свідки Єгови».