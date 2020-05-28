Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через обшуки у «Свідків Єгови» в Керчі

Головне управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі під процесуальним керівництвом Прокуратури АРК розпочало кримінальне провадження за фактом проведення 26 травня російськими силовиками низки обшуків у «Свідків Єгови» в Керчі. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років», – йдеться у повідомленні.

Напередодні проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на свої джерела повідомив, що днем раніше російські силовики провели чотири обшуки в будинках «Свідків Єгови» в Керчі, в результаті чого затримали щонайменше одну особу. Повідомлялося, що проти затриманого порушено кримінальну справу, ймовірно – за статтею про «організацію діяльності екстремістської організації».

Нещодавно делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в анексованому Криму.

Російський Верховний суд у 2017 році визнав екстремістською релігійну організацію «Свідки Єгови» і заборонив її діяльність в Росії та на території анексованого нею Криму.

Співробітники ФСБ Росії неодноразово проводили на території півострова обшуки і затримання підозрюваних в участі в релігійній організації «Свідки Єгови». За даними правозахисного центру «Меморіал», в Росії кілька десятків прихильників цієї релігійної організації кримінально переслідувані. У серпні 2018 року «Меморіал» визнав політв’язнями 29 прихильників релігійної організації «Свідки Єгови».