У ЄС знову засудили агресію Росії проти України: шкодить відносинам між Росією й ЄС

Верховний представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель знову засудив агресію Росії проти України, нагадавши, що вона стоїть на перешкоді поліпшенню відносин між Росією і ЄС.

Виступаючи на відеоконференції Ради безпеки ООН щодо співпраці Організації Об’єднаних Націй і Євросоюзу в дотриманні міжнародного миру і безпеки 28 травня, він, зокрема, заявив: «Маю згадати про Україну, де незаконна анексія Росією Кримського півострова і її невиконані зобов’язання за «Мінськом» призвели до значного порушення – мені шкода казати про це – відносин між Європейським союзом і Росією».

При цьому він наголосив: «Підтримка державного суверенітету і територіальної цілісності залишиться головним елементом відносин між Європейським союзом і його східними партнерами. Принципи, закріплені в Хельсінкі, не можуть бути забуті в час розбудови Європейського континенту в дусі співпраці, міцнішої безпеки і згуртованості».

Росія навесні 2014 року збройною силою захопила Крим і заявила про його вхід до її складу; цього кроку не визнала світова спільнота, його не раз засуджувала Генеральна асамблея ООН. Після того Росія вчинила гібридну агресію на сході України, яка триває досі. Через ці дії провідні західні країни і міждержавні об’єднання, зокрема ЄС, наклали на Росію низку санкцій. При цьому Москва продовжує заперечувати свою участь у власній гібридній війні проти України і відмовляється виконувати свої зобов’язання, які вона взяла на себе на переговорах у білоруському Мінську.

У фінляндському Хельсінкі країни Європи й інших частин світу підписали 1975 року декларацію, яка, серед іншого, закріплювала непорушність кордонів держав, дотримання їхньої територіальної цілісності і невтручання у внутрішні справи інших держав.