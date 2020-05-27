У Криму заявили про завершення розслідування «кримінальної справи» проти Мустафи Джемілєва

В анексованому Криму підконтрольний Росії слідчий комітет заявив, що завершив розслідування «кримінальної справи» проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

За повідомленням, Джемілєва звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії», зберіганні зброї і боєприпасів.

Матеріали справи направили у підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму «для вивчення на предмет підписання обвинувального висновку й подальшого направлення до суду для розгляду по суті», додали у слідкомі.

Джемілєв у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що його цікавлять «задіяні особи» у цій «кримінальній справі».

«Адвокат Микола Полозов займається цією справою. Я визначив завдання так, що нас цікавлять задіяні особи. Зараз перезняли ці 11 томів, цю нісенітницю, яку вони набрали. Я ці документи передам в прокуратуру АРК. Вони будуть розглядати питання, на кого треба відкривати кримінальні справи. Потім підемо до Європейського суду з прав людини», – сказав Джемілєв.

Раніше у коментарі Крим.Реалії він повідомляв, що має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії й анексованому нею Криму.

Слідком в анексованому Криму 13 квітня висунув лідеру кримськотатарського народу звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в’їзд на півострів на п’ять років.