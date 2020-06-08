Слідком Росії в Криму направив «справу Мустафи Джемілєва» в суд

Кримську справу ФСБ Росії проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва направили до суду, повідомляється на сайті підконтрольного Росії Слідчого комітету в Криму і Севастополі.

Як зазначається, підконтрольна Кремлю прокуратура Криму затвердила обвинувальний висновок, кримінальна справа направлена до суду для подальшого розгляду по суті.

На даний момент немає коментарів Мустафи Джемілєва щодо цієї інформації.

У Криму 27 травня Слідком Росії завершив розслідування «кримінальної справи» стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Джемілєв у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що його цікавлять «задіяні особи» у цій «кримінальній справі».

«Адвокат Микола Полозов займається цією справою. Я визначив завдання так, що нас цікавлять задіяні особи. Зараз перезняли ці 11 томів, цю нісенітницю, яку вони набрали. Я ці документи передам в прокуратуру АРК. Вони будуть розглядати питання, на кого треба відкривати кримінальні справи. Потім підемо до Європейського суду з прав людини», – сказав Джемілєв.

Раніше у коментарі Крим.Реалії він повідомляв, що має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії й анексованому нею Криму.

Слідком в анексованому Криму 13 квітня висунув лідеру кримськотатарського народу звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в’їзд на півострів на п’ять років.