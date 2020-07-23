В окупованому Армянську відбулося перше засідання у «справі Джемілєва»

В окупованому Армянську суд 23 липня почав розглядати по суті кримінальну справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За клопотанням захисту на засідання допустили чотирьох слухачів. Адвокат долучив до матеріалів справи свої заперечення на клопотання прокурора про проведення судового розгляду в заочному режимі, оскільки слідство не зробило ніяких дій для розшуку його підзахисного і проведення інших процесуальних дій.

Крім того, захист подав клопотання про зупинення провадження у справі в зв’язку з тим, що на початок судового процесу на території Росії і анексованого Криму були запроваджені обмеження на в’їзд іноземних громадян з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Також суддя Венера Ісроілова відмовила у наданні перекладача для перекладу стороні захисту низки документів з української мови на російську. Суд мотивував своє рішення тим, що етап розгляду документальних доказів ще не настав і до цього питання буде можливість повернутися пізніше. Після цього держобвинувач оголосила обвинувальний висновок, а захист озвучив позицію Мустафи Джемілєва.

За словами адвоката Миколи Полозова, генеральна лінія позиції захисту в тому, що Крим є тимчасово окупованою територією і переслідування українських громадян на його території є незаконними. Також було заявлено про те, що Джемілєв не визнає наявність державного кордону Росії на тій ділянці місцевості, де відбувалися події 3 травня 2014 року, які зараз йому закидають як злочин.

В судовому засіданні оголошено перерву до 30 липня для виклику свідків звинувачення. Микола Полозов підкреслив, що серед цих свідків досі значиться викрадений в окупованому Криму Ервін Ібрагімов.

Слідком в анексованому Криму 13 квітня висунув лідеру кримськотатарського народу звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

У Криму 27 травня Слідком Росії завершив розслідування «кримінальної справи» стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Джемілєв у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що його цікавлять «задіяні особи» у цій «кримінальній справі».

8 червня стало відомо про передачу російським Слідчим комітетом кримінальної справи проти Джемілєва до суду. Після цього адвокат Джемілєва Микола Полозов повідомив, що ні йому, ні його підзахисному ніхто про це не повідомив.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в’їзд на півострів на п’ять років.