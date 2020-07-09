У Криму відбулося попереднє слухання підконтрольного Кремлю суду у «справі Джемілєва»

У підконтрольному Росії Армянському міському суді 9 липня відбулося попереднє судове засідання у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Як повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов, під час засідання він заявив шість клопотань. При цьому суддя Венера Ісроїлова задовольнила тільки одне.

«Сьогодні стороною захисту було заявлено шість клопотань: про виключення матеріалів справи українською мовою; про виключення матеріалів справи, які були зібрані до окупації Криму; клопотання про витребування доказів, знаряддя злочину у справі збереження і недбалого поводження зі зброєю; клопотання про виключення неприпустимого доказу, а саме карти Криму з зазначенням меж Російської Федерації; клопотання про витребування документа ФСБ, який забороняє в’їзд Мустафі Джемілєву на територію Криму; клопотання про припинення справи. Фактично з усього цього переліку судом було задоволено лише одне клопотання і те – частково. Це документ, який підтверджує заборону в’їзду мого підзахисного на територію Криму і Російської Федерації», – розповів Полозов.

Наступне судове засідання призначене на 23 липня.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

27 травня Слідком Росії у Криму і Севастополі завершив розслідування цієї справи.

Джемілєв вважає, що кримінальну справу російської ФСБ, порушену проти нього в анексованому Криму, використовують для подальшого витіснення кримських татар із півострова.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Джемілєва.