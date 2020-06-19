Засідання у «справі Джемілєва» в анексованому Криму буде закритим – Полозов

Підконтрольний Росії Армянський міський суд призначив на 25 червня попереднє засідання у справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, яку ініціювала російська ФСБ.

«Попереднє судове засідання буде проходити в закритому режимі», – повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов.

Раніше він подав російському слідчому клопотання про попереднє слухання справи.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Джемілєв вважає, що кримінальну справу проти нього використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Джемілєва.