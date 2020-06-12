США в ОБСЄ засудили Росію за «кримську справу Джемілєва»

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації 11 червня засудив дії російської влади, яка передала до суду нову справу проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, відкриту в анексованому Криму.

Інформація про це розміщена на сайті Постійного представництва США при ОБСЄ.

«Росія продовжує репресії проти етнічних і релігійних меншин, у тому числі кримських татар і «Свідків Єгови». Цього тижня російська влада передала (до суду – ред.) нову кримінальну справу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва для заочного процесу. Це ще одна спроба звинуватити його і кримськотатарський народ у помсту за їхню опозицію окупації», – сказав Гілмор.

Він при цьому зазначив, що США вітають те, що головне управління Національної поліції України в Криму і Севастополі почало кримінальне провадження за фактом рейдів російських силовиків, які проходять у Криму стосовно представників релігійних громад.

«Колись людей, які беруть участь у цих рейдах, притягнуть до відповідальності», – додав Гілмор.

Раніше Гілмор закликав Росію надати доступ міжнародним спостерігачам і незалежним журналістам до анексованого Криму, а також припинити призов кримчан для служби в російській армії.

Управління Слідкому Росії в анексованому Криму 13 квітня висунуло лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

27 травня Слідком Росії в Криму повідомив, що завершив розслідування цієї справи.

8 червня стало відомо про передачу російським Слідкомом цієї кримінальної справи до суду. Після цього адвокат Микола Полозов зазначив, що ні йому, ні його підзахисному ніхто про це не повідомив.