Росія порушує Женевську конвенцію, призиваючи кримчан в армію – посол США в ОБСЄ

Призов мешканців Криму на військову службу до російських збройних сил є порушенням міжнародного права. Про це заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор на зустрічі постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Відні.

Посол США в Організації із безпеки і співробітництва в Європі​ (ОБСЄ) Джеймс Гілмор закликав Росію припинити цю практику та повернути Крим Україні, повідомляє Голос Америки.

«Змушувати людей, захищених Четвертою Женевською Конвенцією служити у війську ворожої сили є грубим порушенням Женевської Конвенції, а також порушенням зобов’язань Російської Федерації як сторони Женевської конвенції», – цитує посла прес-реліз місії США в ОБСЄ.

Згідно з доповіддю Гілмора, в російських збройних силах зараз служать 24 тисячі кримчан.

Причому вони були призвані під загрозою кримінального переслідування і чимало з них служать не на території Криму, а в Росії.

Згідно зі статтею 47 Четвертої Женевської Конвенції, фальшивий референдум і спроба анексії не може позбавити людей, захищених цією конвенцією, від її захисту

Росія, за словами посла США в ОБСЄ, не може аргументувати свої дії тим, що вона діє на власній території, оскільки Крим залишається частиною України і «згідно зі статтею 47 Четвертої Женевської Конвенції, фальшивий референдум і спроба анексії не може позбавити людей, захищених цією конвенцією, від її захисту».

Організація із безпеки і співробітництва в Європі об'єднує 57 держав-учасників з Північної Америки, Європи та Азії і є найбільшою в світі регіональною організацією, що займається питаннями безпеки.

Зеленський: «це несправедливо», що у Мінському процесі не обговорюють Крим

Під час пресконференції 20 травня 2020 року журналістка запитала президента України Володимира Зленського про те, де, коли і на яких міжнародних майданчиках він планує обговорювати питання повернення Криму до складу України?

Володимир Зеленський відповів, що обговорює ситуацію щодо Криму з західними партнерами і вони запевняють, що поки Крим не повернуть в Україну санкції із Росії не будуть зняті.

Але Росія, за словами Зеленського, не хоче обговорювати кримське питання.

«Чесно кажучи, я сказав це Путіну: я відчуваю, що РФ не хоче обговорювати це питання. Але ми пам’ятаємо, що це наша земля, це наш народ. І, можливо, ви праві: прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що у Мінському процесі питання Криму не піднімається і сказав: «я з вам згоден, що це несправедливо».

До 76-ої річниці депортації кримськотатарського народу міжнародні партнери України виступили із заявами, в яких засудили порушення прав кримських татар і прав людини на окупованому Росією півострові.

Європейська комісія вимагає забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до тимчасово окупованого Криму.

Німеччина висловила стурбованість кримінальним переслідуванням Росією кримських татар за сумнівними звинуваченнями.

США закликали Росію негайно повернути Україні контроль над Кримом.

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