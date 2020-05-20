Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента

Під час виборчої кампанії у 2019 році кандидат в президенти Володимир Зеленський часто дорікав корупційними скандалами своєму опоненту Петру Порошенку. Однак така ж сама доля спіткала і його самого.

Вперше Зеленський сам став об'єктом журналістських розслідувань ще задовго до перемоги та до офіційного вступу на посаду. Що саме сумнівного знайшли журналісти у житті кандидата Зеленського, а згодом вже і в президента Зеленського?

Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України, які з'явились в перший рік його каденції.