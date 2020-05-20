Юлія МакГаффі, головний редактор сайту NV.ua, написала у фейсбуці:
«У Маріїнці підстригли траву – ніби до пресконференції Зеленського, позавчора була майже по пояс)) Весь «задник» Маріїнського палацу оточений по периметру, але по алеї з видом на стадіон «Динамо» пройти можна. Нас з Цилею ввічливо, але наполегливо співробітники відповідних органів попросили не ходити там, де ми ходимо біля Маріїнського палацу – щоб не заважати роботі, так би мовити... До речі, в тій частині, де гуляти можна – трава на місці!!!»
Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, написала у фейсбуці:
«Дякую всім за подання на акредитацію. Безумовно, річна пресконференція президента Володимира Зеленського – важлива подія. На жаль, як і раніше, акредитувати всіх не вийшло. Не сумніваюся, що завтра стане зрозуміло, що жодних «теплих ванн» Володимиру Олександровичу не готували. Як показав рекордний пресмарафон, шостий президент України готовий відповідати на всі питання навіть впродовж 14 годин».
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Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента
Під час виборчої кампанії у 2019 році кандидат в президенти Володимир Зеленський часто дорікав корупційними скандалами своєму опоненту Петру Порошенку. Однак така ж сама доля спіткала і його самого.
Вперше Зеленський сам став об'єктом журналістських розслідувань ще задовго до перемоги та до офіційного вступу на посаду. Що саме сумнівного знайшли журналісти у житті кандидата Зеленського, а згодом вже і в президента Зеленського?
Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України, які з'явились в перший рік його каденції.
Рік після інавгурації: які обіцянки Зеленського почали здійснюватися
Перша промова Володимира Зеленського як президента починалася висновком: «Кожен з нас президент». Таким чином він закликав всіх українців змінювати країну на краще. Інавгураційна промова президента містила небагато обіцянок, втім, ми розглянемо їх з точки зору виконання протягом року – від 20 травня 2019-го.
- «Я звертаюся до всіх українців на планеті – ви нам дуже потрібні. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас»
- «Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі»
- «Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо буде треба, я без вагань буду готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир»
- «Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных»
- «Не буває сильної армії там, де влада, не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня і я зроблю все, аби ви відчували повагу – це гідне, а головне стабільне фінансове забезпечення, це ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин»
- «Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою»
- «Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей відкатів, потоків, дерибанів»
- «Ми збудуємо країну рівних можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх, а для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу»
- «Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали»
Про те, що президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію 20 травня, напередодні повідомив Офіс президента
Вона має розпочатися о 10:30 у парковій частині Маріїнського палацу.
«У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою», – заявили в Офісі президента.
20 травня виповниться рік з дня інавгурації Володимира Зеленського. Єдина масштабна пресконференція президента відбулася 10 жовтня, коли він зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.