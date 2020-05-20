Мовне питання в Україні не стоїть – Зеленський

Мовне питання в Україні не стоїть, заявив на пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський. Він також висловив сподівання на підписання меморандуму про порозуміння з Угорщиною, з якою Україна має «непрості відносини».

«Пан Орбан (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ред.) впродовж року шукав зі мною зустрічі. Я готовий до цієї фундаментальної зустрічі, на якій я хотів би, щоб ми підписали меморандум між Україною та Угорщиною. Меморандум щодо всього: і безпекової ситуації, і поваги до історії», – сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що кожен громадянин України повинен знати українську мову.

Говорячи про окуповані території Донбасу, Зеленський зауважив, що місцеві жителі висловлюють подяку за запуск російськомовного телеканалу «Дім», який показує відеоуроки «Всеукраїнської школи онлайн». «Більше ніякої якісної школи у них, на тимчасово окупованій території, не транслюється. Ми це знаємо. Ми отримуємо звіт. Тому я дуже радий, що у нас «Дім» запрацював», – заявив він.

16 липня 2019 року в Україні набув чинності (за винятком деяких положень) закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

24 квітня 2020 року Тетяна Монахова написала заяву про звільнення з посади мовного омбудсмена за власним бажанням, пояснивши свій вчинок відсутністю у владі політичної волі виконувати закон про мову, зокрема, до цього часу так і не було створено Секретаріат мовного омбудсмена. 7 травня уряд прийняв її відставку.