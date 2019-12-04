Угорщина блокуватиме членство України в НАТО через мовний закон – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 4 грудня в Лондоні, що Будапешт блокуватиме потенційне членство України в НАТО. Умовою для розблокування є відновлення тих прав, які мали етнічні угорці до ухвалення Верховною Радою закону, що регулює мови викладання в освіті, передає слова угорського міністра агенція Reuters.

«Ми не вимагаємо додаткових прав угорців на Закарпатті, лише тих прав, які вони мали раніше», – сказав Сійярто на саміті НАТО в Лондоні.

Угорщина заявила, що відкрита для консультацій з Україною з цього питання.

Венеціанська комісія, орган Євросоюзу з верховенства права, ще в 2017 році закликала Україну забезпечити істотний рівень викладання офіційними мовами Європейського союзу, такими як угорська чи румунська.

«Україна виконує всі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту», – заявив президент України Володимир Зеленський у жовтні.

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Вони зіпсувалися після ухвалення у вересні 2017 року українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті (закон передбачає, серед іншого, ширше впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає можливим поліпшення відносин після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського.