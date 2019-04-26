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26 Квітень 2019, Київ 17:34
Новини | Політика

Клімкін: розмовлятиму з угорським колегою про мовний закон

Павло Клімкін висловив переконання, що Україна з Угорщиною порозуміються в цьому питанні

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе в Брюсселі зустріч із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто, на якій обговорить новий закон про функціонування української мови як державної.

«Вважаю, що наші угорські партнери свідомо обрали лінію на конфронтацію. Я розмовлятиму про це з Петером Сійярто в Брюсселі через два тижні, коли відбудеться міністерське засідання «Східного партнерства», – сказав Клімкін 26 квітня після зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.

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Клімкін висловив переконання, що Україна з Угорщиною порозуміються в цьому питанні.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Верховна Рада ухвалила мовний закон – відео
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Верховна Рада ухвалила мовний закон – відео

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