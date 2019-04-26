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26 Квітень 2019, Київ 14:25
Новини | Політика

У Верховну Раду надійшло 4 постанови про скасування закону про мову

Парубій пояснив, що постанови розглянуть на наступному пленарному засіданні

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У Верховну Раду надійшло чотири постанови про скасування закону про українську мову. Про це на засіданні парламенту 26 квітня повідомив спікер Андрій Парубій.

За регламентом у депутатів є дві доби на внесення відповідних постанов про скасування закону.

«Скасування цих постанов не становить для Верховної Ради ніяких труднощів. Але якщо ми їх скасуємо швидше, як через дві доби, і закон буде підписано швидше, як через дві доби, це може поставити під сумнів легітимність закону. Якщо зараз ми допустимо мінімальне порушення — ми не сумніваємося, вони підуть у Конституційний Суд. І це може поставити під сумнів закон про мову», – наголосив Парубій, додавши, що постанови розглянуть на наступному пленарному засіданні, що заплановане на 14 травня.

«Наступного пленарного вівторка — ми поставимо ці постанови на розгляд. Ми їх тут же скасуємо. На той момент закон уже буде повністю підготовлений апаратом, всі правки зведені – я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише президент Порошенко», – зазначив Парубій.

Під час акції біля парламенту України на підтримку закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який депутати ухвали цього ж дня. Київ, 25 квітня 2019 року
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Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

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