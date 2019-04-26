У Верховну Раду надійшло 4 постанови про скасування закону про мову

У Верховну Раду надійшло чотири постанови про скасування закону про українську мову. Про це на засіданні парламенту 26 квітня повідомив спікер Андрій Парубій.

За регламентом у депутатів є дві доби на внесення відповідних постанов про скасування закону.

«Скасування цих постанов не становить для Верховної Ради ніяких труднощів. Але якщо ми їх скасуємо швидше, як через дві доби, і закон буде підписано швидше, як через дві доби, це може поставити під сумнів легітимність закону. Якщо зараз ми допустимо мінімальне порушення — ми не сумніваємося, вони підуть у Конституційний Суд. І це може поставити під сумнів закон про мову», – наголосив Парубій, додавши, що постанови розглянуть на наступному пленарному засіданні, що заплановане на 14 травня.

«Наступного пленарного вівторка — ми поставимо ці постанови на розгляд. Ми їх тут же скасуємо. На той момент закон уже буде повністю підготовлений апаратом, всі правки зведені – я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише президент Порошенко», – зазначив Парубій.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.