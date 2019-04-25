«Історичне рішення». Як у соцмережах відреагували на закон про мову

Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Радіо Свобода зібрало реакції українців на закон у соцмережах.

Закон підтримали 278 депутатів. На підтримку законопроекту висловилися лідери фракцій БПП, «Радикальна партія Олега Ляшка», «Самопоміч», «Батьківщина», «Народний фронт» і групи «Воля народу».

Проти були «Опозиційний блок» і група «Відродження».

Тепер документ має підписати президент України Петро Порошенко. Сам Порошенко привітав ухвалення закону.

«Це справді історичне рішення, яке стоїть поряд з відновленням нашої армії та отриманням автокефалії Православною церквою України. Українська мова – це символ нашого народу, нашої держави та нашої нації», – зазначив президент.

В.о. голови Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун привітала українців з історичним рішенням.

«Молодці! Не підвели!» – написав музикант Святослав Вакарчук.

Ілюстратор Андрій Єрмоленко опублікував актуальний постер.

Співачка Джамала написала вірш з подякою українській мові.

Дехто описав свої емоції досить просто.

Підтримали цей закон і під Верховною Радою, де тривав мітинг на підтримку мовного закону.

Коментатори пропонують народним депутатам на цьому не зупинятися.

«Я народився в Севастополі, більшу частину життя вивчав російську, але сьогодні шкодую тільки про одне. Про те, що закон про державну мову не прийняли, поки я був у школі», – зазначає дописувач Володимир Кондратьєв.

«Так і має бути. Це я вам як людина з російськомовного регіону кажу», – написала журналістка Анастасія Руденко.

Важливе уточнення від журналіста Олександра Янковського.

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул виступав проти ухвалення закону про мову. На своїй сторінці він написав, що подав до парламенту «проект постанови, яка блокує його підписання».

За словами Вілкула, закон «дискримінаційний».

Інший народний депутат Юрій Бойко заявив, що подаватиме позов до Конституційного суду через цей закон.

Парламент розпочав розгляд документа 28 лютого. За цей час депутати схвалили або відхилили 2 тисяч 82 поправок.

Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у першому читанні Верховна Рада ухвалила у жовтні 2018 року.

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28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

Ухвалений закон гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Передбачена відповідальність посадовців за незнання мови, але вона діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону.

При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті.

Лідер українських президентських виборів Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко після завершення 21 квітня повторного голосування на виборах президента України заявили про підтримку української мови.

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