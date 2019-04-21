Зеленський і Порошенко заявили про підтримку української мови

Лідер українських президентських виборів Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко після завершення 21 квітня повторного голосування на виборах президента України заявили про підтримку української мови.

«Для мене всі українці – це єдиний народ. Це єдина Україна. Ми за закон про українську мову, але зараз цей закон знаходиться у Верховній Раді України… Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це буду робити», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України Петро Порошенко сказав у прес-центрі свого передвиборчого штабу, що підпише закон про функціонування української мови як державної після його ухвалення Верховною Радою.

Порошенко наголосив, що «якщо Верховна Рада України наступного тижня ухвалить закон про мову, то я буду щасливий і гордий, що я як президент України буду мати змогу його підписати. І точно підпишу».

Верховна Рада з 28 лютого розглядає у другому читанні проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». До законопроекту подано понад 2 тисячі поправок. 17 квітня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що закон буде ухвалено 25 квітня.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.